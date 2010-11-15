У Житомирській області за 10 місяців виробництво сої збільшилося на 59%, картоплі на 10%

У Житомирській області за десять місяців до аналогічного торішнього показника виробництво сої виросло на 59%, картоплі - на 10%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що на 11 листопада у сільгосппідприємствах регіону зібрано 60,9 тис. тонн сої, що на 22,6 тис. тонн або на 59% більше від аналогічного торішнього показника.

Господарства Житомирської області на вказану дату також накопали 1 млн. 165,8 тис. тонн картоплі, валове виробництво якої збільшене до аналогічного торішнього періоду на 82 тис. тонн або на 10%.

Також у регіоні під урожай 2011 року вже провели обробку грунту на зяб на площі 228,4 тис. га, що на 33,5 тис. га більше, ніж у 2009 році.