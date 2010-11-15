У Сумській області агровиробництво скоротилося на 11%

Обсяг виробництва продукції сільського господарства Сумської області за січень-вересень 2010 р. в усіх категоріях господарств (у порівнянних цінах 2005 р.) склав, за розрахунками, 2 млрд. 268,0 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Сумській області, виробництво валової продукції в області порівняно з аналогічним періодом 2009 р. зменшилося на 11,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності - на 20,9%, у господарствах населення - на 4,3%. Питома вага виробництва валової продукції Сумської області у загальноукраїнському об'ємі складає 2,9%.

Серед регіонів України область займає 22 місце за темпами зміни виробництва, 19 місце - за об'ємом виробництва 13 місце - за виробництвом сільгосппродукції з розрахунку на одну людину.