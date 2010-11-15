«Концерн Хлібпром» погасив облігації серій В та С на 17 млн. грн.

ПАТ "Концерн Хлібпром" своєчасно і в повному обсязі погасив п'ятирічні облігації серіїв В і З на суму 17 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Викуп облігацій завершився по серії В 4 жовтня 2010 р., по серії З - 4 листопада 2010 р. На дату погашення облігацій ставка купона складала по облігаціях серії В - 17% річних, по облігаціях серії З - 25% річних.

На цей момент в обігу є облігації компанії серії Д на суму 50 млн. грн.

Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна були випущені у вересні 2005 року двома серіями (У і С) у кількості 17 тис. штук на загальну суму 17 млн. грн. Платіжним агентом компанії виступив банк "Універсальний".

Довідка УНІАН. ПАТ "Концерн Хлібпром" - один з провідних виробників хліба в Україні з часткою ринку 8%. Основна діяльність - виробництво і реалізація хліба, заморожених і кондитерських виробів. Виробничі потужності компанії розташовані в 5 областях Західної і Центральної України. "Концерну Хлібпром" належать торговельні марки - "Хлібна хата" (хліб і хлібобулочна продукція) і "Наминайко" (гаряча випічка в місцях продажу).