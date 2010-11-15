В Україні за першу декаду листопада подорожчав хліб, молочні продукти та овочі

За першу декаду листопада в Україні подорожчав хліб, молочні продукти та овочі. Такі дані приведені в переданій агентству УНІАН щодекадній довідці Міністерства агрополітики про зміну середніх рівнів цін на продукти харчування в цілому по Україні на 10 листопада 2010 року.

За даними моніторингу цін, на 10 листопада 2010 року, порівняно з 30 жовтня, середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на хліб з борошна вищого гатунку - на 0,9% (з 4,37 до 4,41 грн. за 1 кг); борошно вищого гатунку - на 0,3% (з 3,18 до 3,19 грн. за 1 кг); вермішель - на 0,4% (з 4,83 до 4,85 грн. за 1 кг); крупу гречану - 0,2% (з 11,14 до 11,16 грн. за 1 кг); крупу манну - 0,3% (з 3,88 до 3,89 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на хліб з борошна першого сорту (3,59 грн.), хліб житньо-пшеничний (3,53 грн.) і рис (8,56 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на молоко - на 0,5% (з 5,77 до 5,80 грн. за 1 л); сметану - 0,4% (з 15,68 до 15,74 грн. за 1 кг); масло вершкове - 0,5% (з 46,55 до 46,76 грн. за 1 кг); яловичину - 0,2% (з 37,51 до 37,57 грн. за 1 кг); свинину - 0,02% (з 40,35 до 40,36 грн. за 1 кг); сало - 0,6% (з 19,20 до 19,31 грн. за 1 кг); птицю (кури) - 0,2 % (з 18,72 до 18,75 грн. за 1 кг). Знизилися ціни на яйця (курячі) - 0,4% (з 6,85 до 6,82 грн. за 1 десяток) і не змінилися на ковбаси варені першого сорту (28,48 грн. за 1 кг).

На цукор середній рівень цін в цілому по Україні на вказану дату знизився на 0,2% (з 8,50 до 8,48 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,5% (з 11,02 до 11,08 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 0,5% (з 4,16 до 4,18 грн. за 1 кг); капусту - 0,8% (з 3,60 до 3,63 грн. за 1 кг). За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: вермішель, крупу гречану, крупу манну, ковбаси варені першого сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту; зниження їх рівня на моркву.