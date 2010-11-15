В Україні озимину посіяли на 97% прогнозованих площ

В Україні на 15 листопада усі категорії господарств посілио 8,223 млн. га озимих зернових культур, що складає 97% від прогнозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.

У тому числі, озимина на зерно посіяна на площі 8,153 млн. га, що складає 97% від плану.

Згідно з повідомленням, озиму пшеницю посіяли на площі 6,628 млн. га, що складає 99% від прогнозу, жито - на 323 тис. га (94%), ячмінь - на 1,2 млн. га (87%).

Посів озимого рапсу проведений на площі 1,034 млн. га, що складає 85% від прогнозу.

У міністерстві нагадали, що прогнозовані площі посіву озимих культур на зерно складають 8,5 млн. га, у тому числі пшениці - 6,8 млн. га, жита - 345 тис. га, ячменю - 1,4 млн. га.