У Житомирській області виробництво цукрового буряка виросло на 54%

У Житомирській області виробництво цукрового буряка за січень-жовтень поточного року збільшилося до аналогічного торішнього показника на 54% або на 104,5 тис. тонн - до 298 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що прибирання цукрового буряка в регіоні завершили минулого тижня. Середня врожайність цукрового буряка в регіоні складає 225 ц з га. Темпи прибиральних робіт перевищили торішні на 7 %.

Зібраний буряк вже надали для переробки на заводи регіону - ВАТ "Цукровий завод імені Цюрупи" Попельнянского району і цукровий завод ВАТ "Червонський цукровик" Андрушівського району.