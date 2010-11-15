Аграрії зібрали 41 млн. тонн зерна

За оперативними даними, на 12 листопада аграрії України обмолотили 14,5 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (99% від плану) і намолотили 41,121 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляють, що середня врожайність складає 28,3 ц/га.

За інформацією міністерства, кукурудзу на зерно прибрали з площі 2,6 млн. га (96% від плану), отримали 11,689 млн. тонн зерна, середня врожайність - 45,7 ц/га. Рис зібрали з площі 29,3 тис. га (99%), отримали 164,1 тис. тонн, середня врожайність - 56 ц/га.

Крім того, соняшник прибрали з площі 4,4 млн. га (99%), отримали 7,1 млн. тонн насіння, середня врожайність - 16 ц/га.

Цукровий буряк прибрали з площі 484 тис. га (97%), накопали 14,4 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність - 297 ц/га.

Сою прибрали з площі 1 млн. га (97%), отримали 1,6 млн. тонн насіння, середня врожайність - 16 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України зонизило прогноз валового збору зернових у поточному році до 38,6 млн. тонн.

У поточному маркетинговому році за уточненими оцінками МінАП, загальна пропозиція зерна (включаючи перехідні запаси) складе 44,7 млн. тонн проти раніше прогнозованих 50 млн. тонн.