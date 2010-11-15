У Тернопільській області у жовтні найбільше подорожчали яйца, молоко та сир

У Тернопільській області в жовтні найбільше подорожчали яйця, молоко і сир, подешевшали - рибопродукти.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, на споживчому ринку регіону у жовтні, порівняно з вереснем, ціни на яйця виросли на 12,7%. Молоко подорожчало на 7,6%, сир і м'який сир (творог) - на 6,2%.

У той же час, риба і рибопродукти подешевшали на 2,2%, зокрема, жива риба - на 5,1%.

У цілому на споживчому ринку області у жовтні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,7%. На 1,4-2,5% подорожчали масло і жири, хліб і хлібопродукти, овочі. М'ясо і м'ясопродукти подешевшали на 0,6% за рахунок зниження цін на свинину на 3,4%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби виросли на 2,1%, з них тютюнові вироби - на 3,6%, алкогольні напої - на 0,9%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%. Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виросли на 0,8%. У сфері відпочинку і культури підвищення цін на 1% відбулося за рахунок подорожчання послуг кінотеатрів на 7,6%.

Подорожчання послуг освіти на 0,3% насамперед зумовлене підвищенням плати за навчання на курсах на 2,1%. На 0,9% подешевшали послуги у сфері зв'язку.

Довідка УНІАН. У жовтні індекс споживчих цін в Тернопільській області порівняно з вереснем склав 100,6%, з початку року - 107,1%.

Індекс споживчих цін у першому кварталі склав в області 103%, у першому півріччі - 102,2%, у третьому кварталі - 106,4%.