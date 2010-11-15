Завтра в Україні без опадів, вдень 14-19° тепла - синоптики

Завтра, 16 листопада, на території України збережеться тепла і без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів 10-14°; вдень 14-19°, в Криму 20-24°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 12-17°.

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 14-19°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень - 16-18°.