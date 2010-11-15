Зернотрейдери готують позови через порушення при видачі документів для отримання експортних квоти - УЗА

Ряд зернотрейдерів готують судові позови у зв`язку з порушеннями при видачі документів, необхідних для отримання квот на експорт зерна.

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«Цілий ряд компаній хоче подавати до суду. Я сьогодні на Раді підприємців при Кабінеті міністрів про це сказав, що ряд компаній зараз готують позови до суду», - відзначив В.КЛИМЕНКО і додав: «Я думаю, що до суду подаватимуть на Мінагрополітіки за незроблену роботу. Я вважаю, що Мінагрополітіки із завданнями, які покладені Кабінетом міністрів постановою, повністю не впоралося».

За словами В.КЛИМЕНКА, Міністерство аграрної політики з незрозумілих причин одним компаніям видало необхідні документи, а іншим - не видало.

«Анекдот полягає в іншому: Мінагрополітіки тепер на питання, чому ви не видали (необхідні документи – УНІАН) компаніям відомим, з нормальними документами, сьогодні стало видавати документи з позначкою 12 числа. Представники компаній 12 числа знаходилися в будівлі міністерства до восьмої вечора. Їм сказали, що ніяких висновків для вас не немає, а сьогодні ряд компаній раптом дізнаються», - відзначив президент УЗА.

Він підкреслив, що зі складу комісії з розподілу квот на експорт зерна виключили представників громадських організацій, «це зробило і Мінагрополітіки, і Мінекономіки, за чиєю командою – незрозуміло». «Тому ніхто не зміг контролювати процес. З незрозумілих причин були відсіяні сотні документів...» - додав В.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Міністерство економіки України розподілило квоти на експорт зернових в обсязі більше 2,7 млн. тонн.

Нагадаємо, 4 листопада Мінекономіки оголосило про повторний початок прийому заявок на отримання ліцензій на експорт зерна. Прийом заявок продовжується з 4 листопада по 18 листопада 2010 року включно. Проте Кабмін скоротив прийом заявок і доручив комісії розподілити квоти 12 листопада.