В Тернопільській обл. у жовтні найбільше подорожчали яйця, молоко та сир, подешевшали – рибопродукти

В Тернопільській області у жовтні найбільше подорожчали яйця, молоко та сир, подешевшали – рибопродукти. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у жовтні в порівнянні з вереснем ціни на яйця зросли на 12,7%. Молоко подорожчало на 7,6%, сир і м’який сир (творог) – на 6,2%.

Натомість риба та рибопродукти подешевшали на 2,2%, зокрема жива риба – на 5,1%.

Загалом на споживчому ринку області у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 1,4-2,5% стали дорожчими олія та жири, хліб та хлібопродукти та овочі.

М’ясо та м’ясопродукти подешевшали на 0,6% за рахунок зниження ціни на свинину на 3,4%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 2,1%, з них тютюнові вироби – на 3,6%, алкогольні напої – на 0,9%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 0,9%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,8%.

У сфері відпочинку і культури підвищення цін на 1% відбулося за рахунок подорожчання послуг кінотеатрів на 7,6%.

Подорожчання послуг освіти на 0,3% в першу чергу зумовлене підвищенням плати за навчання на курсах на 2,1%.

На 0,9% подешевшали послуги у сфері зв’язку.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,3% відбулося за рахунок здешевлення палива та мастил на 0,8%.

Довідка УНІАН. У жовтні індекс цін у Тернопільській області порівняно з вереснем склав 100,6%, з початку року – 107,1%

Індекс споживчих цін у 1-му кварталі склав в області 103%, за 1-ше півріччя – 102,2%, у 3-му кварталі – 106,4%.