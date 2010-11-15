Мінагрополітики оцінює стан 91% посівів озимих як хороший і задовільний

Міністерство аграрної політики України оцінює стан 91% посівів озимих як хороше і задовільне.

Про це йдеться у повідомленні відомства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Повідомляється, що наприкінці жовтня і у першій декаді листопада на території України спостерігаються задовільні агрометеорологічні умови для вегетації озимих культур. Посіви знаходяться переважно у хорошому і задовільному стані.

За даними регіонів, з посіяних озимих на зерно на площі 8,1 млн. га, сходи одержані на 7,8 млн. га, або на 96% площ, з них у хорошому стані знаходяться 3,8 млн. га (49%), у задовільному – 3,3 млн. га (42%), слабких і проріджених – 0,7 млн. га, або 9%.

З посіяного ріпаку на площі 1 млн. га, сходи одержані на 99% площ, з них у хорошому стані знаходиться 0,5 млн. га (50%), задовільному – 0,4 млн. га (37%), слабких і проріджених – 0,1 млн. га, або 13%.