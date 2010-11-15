Україна з 2011 року стане членом Комітету міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій

Україна з 1 січня 2011 року набуде повноправного членства у Комітеті міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, на черговому засіданні Комітету міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (РIC/S)), яке відбулося в м. Куала-Лумпур (Малайзія), було прийнято рішення про приєднання Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України до членів РIC/S.

Наразі PIC/S налічує 37 регуляторних органів країн Європейського Союзу, а також Аргентини, Австралії, Канади, Ізраїлю, Малайзії, Сінгапура, Південної Африки, Швейцарії.

“З 1 січня 2011 року її повноправними членами стануть Україна та США, яку також було прийнято до РIC/S на останньому засіданні комітету”, - уточнили в МОЗ, наголосивши, що “приєднання Держлікінспекції МОЗ до РIC/S є свідченням високої довіри міжнародної фармацевтичної спільноти до наявної в Україні системи державного контролю якості лікарських засобів”.

”Світове визнання спроможності нашої держави формувати та забезпечувати функціонування дієвої системи контролю якості лікарських засобів на рівні світових стандартів - це констатація того, що українська держава в особі Держлікінспекції МОЗ гарантує громадянам України забезпечення ліками такої ж високої якості, які споживають мешканці найбільш розвинутих країн світу”, - наголошують у МОЗ.

”Ця подія демонструє, перш за все, що нашу країну визнає міжнародне товариство, а саме: відповідність української регуляторної системи світовим стандартам”, - також заявив міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК.