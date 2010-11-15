Мінагрополітики знизило прогноз виробництва цукру на 15%

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз виробництва цукру на 15% - до 1,7 млн. тонн. Про це йдеться в уточнених даних відомства, текст яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно даним Мінагрополітики, цього року врожай цукрового буряка становитиме близько 14,2 млн. тонн проти 10 млн. тонн у 2009 році. «Це дасть можливість виробити близько 1,7 млн. тонн цукру», - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру з буряка врожаю 2010 р. в обсязі 2-2,2 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» знизила на 20% прогноз виробництва цукру з буряка врожаю 2010 року – до 1,6 млн. тонн. Зниження обсягів виробництва цукру пов`язане зі зниженням урожаю цукрового буряка внаслідок посушливої погоди в серпні-вересні.

За даними Державного комітету статистики України, в Україні за даними на 1 листопада ц.р. урожай цукрового буряка становив 11,7 млн. тонн. - це на 50,4% більше, ніж на 1 листопада минулого року.