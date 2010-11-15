МінАП прогнозує урожай зерна цього року в обсязі 39,6 млн. тонн

За уточненими даними регіонів на 4 листопада 2010 р., виробництво зернових і зернобобових культур по всіх категоріях господарств у вазі після доробки очікується на рівні 39,6 млн. тонн, що на 6,5 млн. тонн менше, ніж торік.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики України.

За даними МінАП, прогнозований валовий збір пшениці становитиме 17,2 млн. тонн (на 3,7 млн. тонн менше за торішній); ячменю – 8,7 млн. тонн (на 3,2 млн. тонн менше); жита - 496 тис. тонн (менше на 457 тис. тонн); вівса - 489 тис. тонн (менше на 242 тис. тонн); гороху - 477 тис. тонн (на рівні 2009 р.); кукурудзи - 11,6 млн. тонн (на 1,1 більше 2009 р.); гречки - 148 тис. тонн (на 40 тис. тонн менше); проса – 118 тис. тонн (на 21 тис. тонн менше).

З групи технічних культур очікується: виробництво соняшнику – 6,8 млн. тонн (на 0,5 млн. тонн більше 2009 р.); сої - близько 1,6 млн. тонн (на 0,6 млн. тонн більше), ріпаку – 1,5 млн. тонн (на 400 тис. тонн менше), цукрового буряку - в межах 14,2 млн. тонн (на 4,2 млн. тонн більше).

Виробництво картоплі прогнозується на рівні 18,9 млн. тонн (на 0,7 млн. тонн менше 2009 р.), а овочів на рівні 7,5 млн. тонн (на 0,8 млн. тонн менше).