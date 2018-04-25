Розподіл квот на експорт зерна: з трейдерами зіграли "в наперстки"?

Нагадаємо, раніше Мінекономіки заявило про прийом заявок з 20 жовтня по 3 листопада включно. Проте на момент закінчення зазначеного терміну Міністерство не одержало жодної заявки, у зв`язку з чим 4 листопада було оголошено про повторний прийом заявок, який повинен був закінчитися 18 листопада включно. Тому завершення прийому заявок і розподіл квот майже на тиждень раніше заявлених термінів застало зненацька багато компаній, що готують пакет документів на подачу заявки.

Голова комісії Міністерства економіки, що розподіляло квоти, Олександр Сухомлин пояснив таку поспішність необхідністю швидше почати експорту, для чого уряд вирішив прискорити прийом заявок і їх розгляд. Але попередити зацікавлені сторони про своє рішення уряд не поспішив - принаймні, так затверджують деякі профільні асоціації і зернотрейдери.

Як повідомили пресу вже на засіданні комісії з розподілу квот, на засіданні Кабміну 10 листопада було ухвалено рішення про скорочення терміну розгляду заявок, і 12 листопада це рішення повинне було бути опубліковане в газеті «Урядовий кур`єр». Але чому публікація планувалася тільки на 12 число, фактично на день, коли вже починався розподіл об`ємів і пізно було подавати заявки? Це питання поки залишилося без відповіді.

На думку керівника аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА» Марії Колесник, така поспішність викликана певним тиском з боку світового ринку і ступором внутрішнього. «Я думаю, що десь було тиск з боку світової громадськості, з боку тих же компаній. Ринок просто завмер, був в ступорі, тому вирішили мало не заднім числом свої ж проблеми вирішувати», - прокоментувала М.Колесник, додавши, що «з вини не операторів, а саме Міністерства аграрної політики було зірвано минулий розподіл». Оператори ринку скаржилися, що міністерство аграрної політики не видає підтверджуючі документи, які були необхідні на отримання квоти на експорт зерна.

До останнього моменту загадкою для все був механізм розподілу квот між учасниками, оскільки обговорювалися різні варіанти – історичний (залежно від об`єму експорту за останні 3 року), продаж квот на аукціонах і т.д. У результаті комісія задовольнила всі заявки, зменшивши їх пропорційно по тих культурах, по яких об`єм заявок перевищив об`єм квот.

Право постачання пшениці на зовнішні ринки отримали 14 компаній - з 500 тис. тонн пшениці (заявки були на 544 тис. тонн) найбільші квоти одержали ТОВ «Сарна», ТОВ «Кернел-трейд», «Сантрейд» і «Нібулон». Всі заявки в об`ємі 1,482 млн. тонн на експорт кукурудзи були задоволені і розподілені між 25 компаніями, найбільший об`єм квоти одержали ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Кернел-трейд» і підприємство «САРНА». А 200 тис. тонн ячменю (заявлено 224,3 тис. тонн) розподілено між 7 компаніями. Найбільші об`єми у підприємств «Сарна», ТОВ «Кернел-трейд», «Сантрейд» і «Нібулон».

Списки компаній, ощасливлених квотами, нікого не здивували, в них представлені практично всі найбільші оператори ринку. Проте були і ті, хто не встиг одержати всі необхідні документи, і, відповідно, пролетів з квотою.

На думку генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимира Лапи, якщо був передбачений певний механізм, його потрібно було дотримуватися. «Зрозуміло, що розблокування експорту – пріоритет номер один, але якщо, умовно кажучи, ми економимо декілька днів, але ставимо під сумнів механізм розподілу квот, то це нераціональний шлях», - вважає експерт. «Механізм розподілу справедливий за своєю суттю в тому плані, що застосовується коректуючий коефіцієнт, це ті механізми, які використовуються в європейському союзі, але потрібно було приймати до уваги вже всі компанії, дочекатися терміну. Сам принцип справедливий, але його реалізація має певні недоліки», - вважає В.Лапа.

Проте сталі відомі і інші цікаві подробиці видачі документів на отримання квот. Президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко вже у понеділок повідомив, що Мінагрополітіки з непояснених причин одних компанія видало необхідні документи, а іншим - не видало. «Анекдот полягає в іншому: Мінагрополітики тепер на питання чому ви не видали (необхідні документи – УНІАН) компаніям відомим, з нормальними документами, сьогодні стало видавати документи з позначкою 12 числа. Представники компаній 12 числа (листопада) знаходилися в будівлі міністерства до восьми годинників вечора. їм сказали, що ніяких висновків для вас не немає, а сьогодні ряд компаній раптом дізнаються.», - повідомив В.Кліменко.

Він підкреслив, що з складу комісії з розподілу квот на експорт зерна виключили представників громадських організацій, «це зробило і минагрополитики, і мінекономіки, по чиїй команді – незрозуміло». «Тому ніхто не зміг контролювати процес... З незрозумілих причин були відсіяні сотні документів...», - додав В.Клименко.

В.Кліменко повідомив, що ряд компаній готує судові позови у зв`язку з порушеннями при видачі документів, необхідних для отримання квоти на експорт зерна. «Цілий ряд компаній хоче подавати до суду. Я сьогодні на Раді підприємців при Кабінеті Міністрів про це сказав, що ряд компаній зараз готують позови до суду», - повідомив В.Кліменко, додавши, «я думаю, що до суду подаватимуть на минагрополитики за невиконану роботу. Я вважаю, що минагрополитики із завданнями, які покладені [на нього] Кабінетом міністрів, повністю не справилося».

Одержати оперативний коментар у Міністерства аграрної політики на такі недвозначні претензії авторові не вдалося. Прес-секретар міністра Галина Карпа попросила офіційний запит (він вже направлений) і пообіцяла проінформувати громадськість про офіційну позицію міністерства увечері 16 листопада. Втім, при цьому Г.Карпа нагадала, що, згідно законодавству, відповідь на офіційні запити можна готувати в течії 30 днів. Залишається сподіватися, що Мінагрополітіки все-таки спрацює оперативно, і в цій цікавій історії під назвою "розподіл квот на експорт зерна", можливо, з`являться нові подробиці...

Загалом, дива не трапилося. З одного боку, як і прогнозували багато експертів, розподіл квот на експорт зерна пройшов начебто публічно. Проте кінцевий результат цієї публічності чимось нагадував публічність при грі "в наперстки" - ніби все просто і відбувається безпосередньо перед вашими очима, і з вашою участю... Ось тільки під чий наперсток заженуть кульку і чи залишиться він на столі взагалі - відомо тільки наперстковикові і залежить тільки від нього.

Зрозуміло, що "наперстковий" осад, що залишається після такого ось розподіли ласих шматків (в даному випадку - експортних квот), вже ніяк не додає нашій країні і українському АПК інвестиційної привабливості і шарму. Держава втрачає довіру компаній усередині країни, і в смутному світлі предстає перед зарубіжним співтовариством.

Мар`яна Щедра(УНІАН)