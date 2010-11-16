Аграрії Тернопільської області завершили збір соняшника та сої
13:39, 16 листопада 2010Агро
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Аграрії Тернопільської області завершили збір соняшнику і сої.
Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, соняшник прибрали з площі 10,7 тис. га (100%), намолотили 13,7 тис. тонн при врожайності 13,2 ц/га. Порівняно з минулим роком врожайність зменшилася майже на 50%.
Також, за її даними, сою обмолотили на площі 24 тис. га (100%), намолотили 40,5 тис. т зерна при середній врожайності 17 ц/га (на рівні минулого року).
Також аграрії області завершують збір кукурудзи. Нині її прибрали з площі 56,2 тис. га (92%), намолотили 308,5 тис. т зерна, середня врожайність - 55 ц/га.
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