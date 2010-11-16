Україна продовжить дію квот на експорт зерна до кінця маркетингового року

Україна продовжить дію квот на експорт зерна до кінця поточного маркетингового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він нагадав, що квоти введені до кінця 2010 року. "Баланси будуть підраховані у грудні, і рішення буде прийнято про те, що квота буде продовжена. Це однозначно", - повідомив міністр.

Він підкреслив, що об'єми квот і методика їх розподілу будуть визначені у грудні.

Він нагадав що у ВРУ є законопроект щодо проведення аукціонів для виділення квот. "Якщо проект буде розглянутий і прийнятий, тоді квоти виділятимуться за цим законом", - сказав міністр.

Міністр повідомив, що з початку поточного маркетингового року Україна вже поставила на зовнішні ринки понад 5,5 млн. тонн зернових. Крім того, ще 2,7 млн. тонн зерна буде експортовано у рамках квоти. Таким чином, до кінця 2010 року експорт зернових складе 8,5 млн. тонн за розрахункового об'єму експорту на поточний МР 12,5-13 млн. тонн.

Таким чином, на думку М. ПРИСЯЖНЮКА, у другому півріччі поточного маркетингового року Україна зможе поставити на зовнішні ринки не більше 5 млн. тонн зернових. Він зазначив, що у таких культурах, як жито і ячмінь, Україна вже практично вичерпала експортний потенціал, але має можливість експортувати пшеницю і кукурудзу.

Довідка УНІАН. Постанова "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року" Кабінету Міністрів України прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в об'ємі 1 тис. тонн.

Квоти введені до 31 грудня 2010 року.

Документ затверджує також порядок видачі ліцензій на експорт вказаної продукції і розподілу квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої в Міністерство економіки суб'єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою. Разом із заявкою суб'єкт господарської діяльності подає заключення Мінагрополітики про наявність у нього об'єму сільськогосподарської продукції, вказаного в заявці, і можливості її експортувати. Загальний об'єм квот розподіляється комісією пропорційно до об'ємів, вказаних у заключенні Мінагрополітики. Нерозподілений об'єм квот повторно розподіляють