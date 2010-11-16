Мінекономіки почало прийом заявок на одержання ліцензії на експорт зерна в рамках нерозподіленої квоти

Міністерство економіки України почало прийом заявок на одержання ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції у зв`язку з нерозподіленими залишками квоти. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

Повідомляється, що на сьогодні не розподілено залишки квоти, зокрема, на кукурудзу в обсягу 518 тис. 180,688 тонн, жито – 1 тис. тонн і гречку – 1 тис. тонн.

Заявки приймаються з 16 листопада по 30 листопада (включно).

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки 12 листопада розподілило квоти на експорт зернових в обсягу більше 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Постанову «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» Кабінет міністрів України прийняв 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці та суміш пшениці й жита (меслін), полби в обсягу 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн та жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено в обсягу 1 тис. тонн.

Квоти введено строком до 31 грудня 2010 року.