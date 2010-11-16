Аграрний фонд розпочав інтервенцію борошна для стабілізації цін на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«На сьогодні Аграрний фонд вже розпочинає інтервенцію на ринок борошна для того, щоб хлібокомбінати могли використовувати зерно фонду для стабілізації цін», - повідомив міністр.

Він відзначив, що Аграрний фонд має у своєму розпорядженні 1,6 млн. тонн зерна. Крім того, 1,5 млн. тонн закуплено в регіональні запаси. «Вимоги, які прописані у законодавстві, із забезпечення 20% потреби щорічного споживання виконано», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.