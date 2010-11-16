МінАП сподівається розв’язати спірні питання щодо експорту зерна шляхом переговорів

Міністерство аграрної політики України сподівається розв’язати спірні питання, пов`язані з виділенням квот на експорт зерна, шляхом проведення переговорів.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Якщо компанії мали (обсяги зерна – УНІАН) і надали їх, звичайно, зустрічатимемося в суді або проводитимемо досудові переговори. Я упевнений, що ми знайдемо взаєморозуміння», – заявив міністр.

Він запевнив, що ті компанії, які своєчасно подали заявки, і міністерство перевірило їх, одержали необхідні довідки.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою Української зернової асоціації, ряд зернотрейдерів готує судові позови у зв`язку з порушеннями при видачі документів, необхідних для отримання квоти на експорт зерна. Вони заявляють, що Міністерство аграрної політики з непояснених причин ряду компаній видало необхідні документи, які підтверджують наявність зерна і можливість його експорту, а іншим компаніям, що мають всі необхідні документи, – не видало, у зв`язку з чим вони були позбавлені можливості брати участь у розподілі квот на експорт зерна. Зокрема, квоти не одержали такі транснаціональні компанії, як «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)», «Каргилл», «Луї Дрейфус Коммодітіз Україна ЛТД» тощо.

Нагадаємо, 12 листопада п.р. Міністерство економіки України розподілило квоти на експорт зернових обсягом більш як 2,7 млн. тонн.