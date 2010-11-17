Посол України обговорила у ФРН питання партнерства в аграрному секторі

Посол України в Німеччині Наталія ЗАРУДНА обговорила з державним секретарем Федерального міністерства продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів ФРН Робертом КЛОЗОМ питання поглиблення українсько-німецького партнерства в аграрному секторі у контексті посткризового розвитку України та Німеччини.



Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, німецьку сторону було поінформовано про розвиток економіки України, передусім сільськогосподарської галузі у 2010 році, а також про останні кроки уряду з метою поліпшення інвестиційного та ділового клімату Украни.ї



Велика увага була приділена діяльності двостороннього Аграрного комітету, регулярність проведення засідань якого сприятиме позитивній динаміці розвитку співробітництва між аграріями двох країн. Сторони позитивно оцінили набутий досвід у цій сфері, особливо сприяння з боку Німеччини в модернізації українського АПК, а також реалізацію конкретних інвестиційних проектів, зокрема у сферах біотехнологій і відновлювальної енергетики, рослинництва, тваринництва, хмелярства тощо.



Значна увага була приділена питанню створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, при цьому німецька сторона чітко висловилася за лібералізацію торгівлі продовольчими товарами, що відповідатиме інтересам всіх сторін. Саме це питання стане предметом дискусії на Третьому саміті міністрів сільського господарства країн світу, що відбудеться в рамках міжнародної виставки «Зелений тиждень» у Берліні у січні 2011 року.



На зустрічі порушувалося також питання організації національного стенду України на сільськогосподарській виставці «Зелений тиждень-2011» та участі німецької делегації у виставці «Агро-2011», проведення якої заплановано восени наступного року у Києві.