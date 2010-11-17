Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ називає розвиток сільського господарства головним пріоритетом на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на урочистостях, присвячених Дню працівника сільського господарства.

"Для нас село є головним пріоритетом і на ньому ми сконцентруємо усю основну увагу у 2011 році", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр підкреслив, що у 2011 році уряд планує збільшити фінансування агропромислового комплексу. "Ми виділимо більше грошей для підтримки села. Будьте упевнені, уряд виділить усі можливі ресурси, щоб село розвивалося", - сказав він.

М. АЗАРОВ підкреслив, що одним з головних завдань в агропромисловому секторі є розвиток тваринництва.

Також прем'єр підкреслив необхідність розвитку гуртових ринків і необхідність створення системи овочесховищ.