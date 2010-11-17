У Тернопільській обл. продажі сільгосппродуктів на ринках зменшилися

У Тернопільській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-жовтень 2010 року порівняно з січнем-жовтнем 2009 року зменшився на 8,7%, при цьому ціни зросли на 10,5%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 5,2%, їхній продаж зменшився на 8,2%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 10,1% при зростанні цін на 23,9%.

Хлібні вироби за 10 місяців подорожчали на 15,2%, їх продажі зменшилися на 27,2%. Овочі подорожчали на 38,8%, їх продажі збільшились на 0,4%, зокрема свіжа капуста подорожчала на 73,4%, її продажі впали на 5,1%, часник – у 2 рази, об’єми продаж збільшилися на 0,3%, цибуля – у 2,3 рази (-3,8%), морква – на 57,8% (-11,7%), буряк – на 57,6% (-8,8%).

Фрукти та ягоди в області за січень-жовтень подорожчали на 10,5%, їх продали на 0,5% більше порівняно з січнем-жовтнем минулого року.

Цукор подорожчав у 1,8 рази, продажі впали на 21,6%, олія – на 13,8% при зменшенні продажів на 9,5%.

М’ясопродукти в січні-жовтні 2010 року подешевшали на 0,9%, продажі впали на 8,6%.

Молокопродукти зросли в ціні на 32,9%, їх продаж зменшився на 5,5%. Зокрема молоко подорожчало на 46,8% при зменшенні продаж на 16,1%, масло – на 418% (-3,6%), сир кисломолочний – на 21% (-12,4%), сметана – на 35% (-19,4%).

Яйця подорожчали на 27,1%, при цьому зафіксовано спад їх продаж на 45,2%.