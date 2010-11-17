Підприємства Вінницької області збільшили виробництво джемів і желе

У січні-жовтні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 20,470 тис. тонн джемів, желе і паст фруктових, що на 19,61% або на 3,356 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан.

Зростання виробництва цього виду продукції викликане збільшеним попитом на нього.

Зокрема, у жовтні 2010 року порівняно з жовтнем 2009 р. виробництво джемів, желе і паст фруктових переробними підприємствами Вінницької області збільшилося на 16,82% або на 0,641 тис. тонн - до 3,169 тис. тонн, а порівняно з вереснем 2010 р. виробництво скоротилося на 18,93% або 0,740 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2010 року підприємства Вінницької області виробили 17,301 тис. тонн джемів, желе і паст фруктових, що на 30,04% або на 3,997 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. Виробництвом джемів желе і паст фруктових у Вінницькій області займається компанія "Аграна Фрут Україна" і Могилів-Подільський консервний завод.