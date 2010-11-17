АМК почав розгляд справи щодо супермаркету "Таврія В" у Хмельницькому

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало розгляд справи щодо супермаркету "Таврія В" у Хмельницькому.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі відділення АМК, у приміщенні супермаркету "Таврія В" поряд з цінниками на майонез розміщена інформація "100% БЕЗ консервантів".

При цьому на упаковках майонезів провансаль "Еліт" 60% жирності (460 г), Столовий майонез провансаль "Люкс" 35% жирності (460 г) і Столовий майонез провансаль "Люкс" 35% жирності (200 г) вказано, що вони містять консервант Е 202 (Сорбат калію).

АМК продовжує розслідування у справі.