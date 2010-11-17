Виробництво цукру в Україні зросло на 25,5%

В Україні виробництво цукру білого кристалічного бурякового в січні-жовтні 2010 року становило 1,025 млн. тонн, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. у країні було вироблено 700 тис. тонн цукру, що в 2,2 раза більше показника за вересень 2010 року й на 6,8% більше показника за жовтень 2009 року.