Виробництво цукру в Україні зросло на 25,5%
19:00, 17 листопада 2010Агро
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В Україні виробництво цукру білого кристалічного бурякового в січні-жовтні 2010 року становило 1,025 млн. тонн, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. у країні було вироблено 700 тис. тонн цукру, що в 2,2 раза більше показника за вересень 2010 року й на 6,8% більше показника за жовтень 2009 року.
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