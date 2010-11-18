Україна заборонила ввезення з Мозамбіку сприйнятливих до ящура тварин і сировини

13:42, 18 листопада 2010
Агро
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Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення сприйнятливих до ящура тварин, продукції і сировини з них з Республіки Мозамбік.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини.

Зазначено, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Мозамбіку зареєстровано захворювання тварин ящуром.

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