Україна заборонила ввезення з Мозамбіку сприйнятливих до ящура тварин і сировини
13:42, 18 листопада 2010Агро
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Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення сприйнятливих до ящура тварин, продукції і сировини з них з Республіки Мозамбік.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини.
Зазначено, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Мозамбіку зареєстровано захворювання тварин ящуром.
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