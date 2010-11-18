Fozzy Group розширила мережу «Сильпо» до 170 супермаркетів

Група компаній Fozzy Group 17 листопада відкрила супермаркет «Сильпо» в Полтаві, розширивши мережу до 170 магазинів в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.

У компанії не називають торгову площу магазина.

Як повідомляв УНІАН, станом на липень 2010 року мережа супермаркетів «Сильпо» об`єднувала 163 об`єкти, мережа магазинів у удома «Фора» і «Бумі» - 110 і 23 відповідно, мережа гіпермаркетів Fozzy C&C – п`ять об`єктів.

Довідка УНІАН. Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».