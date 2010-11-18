Nemiroff збільшив продажі на зовнішніх ринках на 83%

"Nemiroff Холдинг", один з найбільших виробників алкогольної продукції, за 9 місяців поточного року збільшив продажі продукції на зовнішніх ринках на 83% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (у натуральному виразі).

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Наголошується, що всього в період з січня по вересень 2010 року компанією було відвантажено дистрибуторам по всьому світу більше 5,55 млн. дев`ятилітрових кейсів продукції (1 кейс = 9 літрів).

Позитивна динаміка продажів "Nemiroff Холдингу" спостерігається в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free, зростання відвантажень в яку склало 81% за підсумками трьох кварталів 2010 року.

Зростання продажів продукції демонструють і ключові горілчані ринки. Так, в Польщі цей показник склав 20%, в країнах СНД – 28%. Чотиривідсоткове зростання первинних продажів наголошується і на національному ринку – в Україні.

Довідка УНІАН. "Nemiroff Холдинг" – один з найбільших виробників алкоголю.

Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводу розташовані в місті Неміров (Вінницька обл.). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить у ФГУП «Росспіртпром»). З жовтня 2010 року продукція міжнародного бренду Nemiroff проводиться в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить в структуру концерну «Белгоспіщепром»).