«КВК» планує збільшити частку ТМ «Medoff» на горілчаному ринку України до 10%

ТОВ «Кримська горілчана компанія» («КВК»), один з найбільших виробників лікеро-горілчаної продукції, планує збільшити частку ТМ «Medoff» на горілчаному ринку України до 10% до 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії з посиланням на бренд-менеджера торгової марки «Medoff» Михайла ДОЛЖЕНКО.

За словами М.Долженка, таке зростання продажів стане можливим завдяки розширенню асортиментної лінійки бренду і виведенню нового продукту. «Тільки за рахунок просування Medoff Winter до кінця наступного року частка «Medoff» на ринку України перевищить 10%», - повідомив бренд-менеджер.

При цьому уточнюється, що за даними дослідницької компанії «MEMRB-IRI UKRAINE», за серпень-вересень 2010 року частка ТМ «Medoff» склала 8%.

Довідка УНІАН. ТОВ «Кримська горілчана компанія» («КВК») – один з найбільших виробників лікеро-горілчаної продукції. Компанія виробляє продукцію на орендованому лікеро-горілчаному заводі в Сімферополі. У продуктовому портфелі «КВК»: «Medoff», «Природна коллекція. На березових бруньках», «Наша Марка», «Хутір», «М`рная» і «Longmixer».