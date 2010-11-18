Рада майже втричі збільшила плату за землю

Верховна Рада майже в три рази збільшила ставки податку на земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не була проведена.

Про це йдеться в статті 275.1 Податкового кодексу (розділ «Плата за землю»), яка була сьогодні прийнята в другому читанні.

Зокрема, в населених пунктах з чисельністю населення до 3 тис. чоловік застосовується ставка податку 0,24 за 1 кв. м, 3-10 тис. чоловік – 0,48 за 1 кв. м, 10-20 тис. чоловік – 0,77 за 1 кв. м, 20-50 тис. чоловік – 1,2 за 1 кв. м, 50-100 тис. чоловік – 1,44 за 1 кв. м, 50-100 тис. чоловік – 1,44 за 1 кв. м, 100-250 тис. чоловік – 1,68 за 1 кв. м, 250-500 тис. чоловік – 1,92 за 1 кв. м, 0,5-1 млн. чоловік – 2,4 за 1 кв. м, від 1 млн. чоловік і більше – 3,36 за 1 кв.м.

При цьому в Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення застосовуються коефіцієнти від 1,2 до 3 залежно від чисельності населення.