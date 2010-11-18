В Україні за 10 місяців виробництво газованої мінеральної води зросло на 8,5%

Виробництво газованої мінеральної води в Україні в січні-жовтні п.р. зросло на 8,5% - до 93,4 млн. дал.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Наголошується, що у жовтні п.р. було виготовлено 3,3 млн. дал, що на 54,3% менше, ніж у вересні п.р., і на 34,2% менше, ніж у жовтні 2009 року.

За інформацією Держкомстату, виробництво негазованої натуральної мінеральної води в Україні у січні-жовтні п.р. зросло на 18,4%, порівняно з відповідним періодом 2009 року, - до 23,2 млн. дал.

Згідно з повідомленням, у жовтні п.р. було виготовлено 1,7 млн. дал негазованої мінеральної води, що на 27,4% менше, ніж у вересні п.р., і на 6,9% більше, ніж у жовтні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за 2009 рік в Україні було виготовлено 98,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 15,2% нижче за показник 2008 року. Виробництво негазованої мінеральної води в 2009 році становило 23,2 млн. дал, що на 21,3% менше, ніж у 2008 році.