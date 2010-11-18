В Україні виробництво безалкогольних напоїв за 10 місяців знизилося на 3%

В Україні за січень-жовтень 2010 року вироблено 127 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні п.р. виробництво безалкогольних напоїв становило 5,6 млн. дал, що на 36,2% менше за показник за вересень 2010 року і на 22,8% менше за показник за жовтень 2009 року.