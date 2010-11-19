У Львівській області ціни на цукор підвищуватися не будуть – ОДА

У Львівській області ціни на цукор підвищуватися не будуть.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської ОДА, про це сьогодні заявив заступник губернатора Геннадій ДМИТРЕНКО.

Г. ДМИТРЕНКО також зазначив, що Львівська область повністю забезпечена цукром.

"Я не виключаю, що в цілому по Україні ціна на цукор може зрости. Але в нашій області такі тенденції не спостерігаються. Потреби Львівщини повністю забезпечує Радехівський цукровий завод", - цитує Г. ДМИТРЕНКА прес-служба ОДА.