У Львівській області ціни на цукор підвищуватися не будуть – ОДА
11:30, 19 листопада 2010Агро
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У Львівській області ціни на цукор підвищуватися не будуть.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської ОДА, про це сьогодні заявив заступник губернатора Геннадій ДМИТРЕНКО.
Г. ДМИТРЕНКО також зазначив, що Львівська область повністю забезпечена цукром.
"Я не виключаю, що в цілому по Україні ціна на цукор може зрости. Але в нашій області такі тенденції не спостерігаються. Потреби Львівщини повністю забезпечує Радехівський цукровий завод", - цитує Г. ДМИТРЕНКА прес-служба ОДА.
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