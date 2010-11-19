У Миколаївській області подорожчали овочі та фрукти, молоко, сир, яйця та хліб

Від початку року у Миколаївській області найбільше зростання цін зафіксоване на овочі - на 25,2%, молоко, сир і яйця - на 14,5%, фрукти - на 14,2%, хліб і хлібопродукти - на 12%, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби - на 11,5%. Продукти харчування і безалкогольні напої в цілому виросли в ціні на 10,3%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

На споживчому ринку непродовольчих товарів і послуг подорожчав природний газ - на 50,1%, тверде паливо - на 26,8%, зріджений газ - на 9,4%, гаряча вода і опалювання - на 6,9%, проживання в гуртожитках - на 5,5%, утримання і ремонт житла - на 4,2%, квартирна плата - на 3,9%. Це стало основним чинником збільшення плати за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 12,8%.

Подорожчання у транспортній сфері на 5,5% обумовлене підвищенням вартості послуг з обслуговування і ремонту особистих транспортних коштів - на 24,8% і бензину - на 9,5%.

Довідка УНІАН. За десять місяців індекс споживчих цін по Миколаївській області склав 109,1%, по Україні - 107,9%.