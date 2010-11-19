На Сумщині виробництво продукції тваринництва впало на 2,9%

Обсяг виробництва продукції тваринництва у Сумській області за січень-жовтень, порівняно з відповідним періодом 2009 р., зменшився на 2,9%, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності - на 3,3%, у господарствах населення - на 2,8%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

За звітний період в області вироблено м'яса (реалізація худоби і птиці на забій у живій вазі) 44,7 тис. т, молока - 369,1 тис. т, яєць - 234,9 млн. шт. Порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. виробництво молока і яєць зменшилося на 7,1% і 4,3% відповідно, а м'яса (реалізація худоби і птиці на забій у живій вазі) збільшені на 6,4%.

У господарствах населення за січень-жовтень 2010 р. вироблено по 66,4% м'яса і молока, 79,9% яєць.

На 1 листопада 2010 р. було 47,9% великої рогатої худоби (на відповідну дату минулого року - 47,1%), у т.ч. корів - 60,5% (61,1%), свиней - 61,3% (60,4%), овець і кіз - 83,8% (83,7%), птиці - 86,7% (91, 2%).