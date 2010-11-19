У Сумській області ціни реалізації агропродукції виросли на 45,8%

У Сумській області середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами по усіх каналах реалізації в січні-жовтні 2010 р. у порівнянні з січнем-жовтнем 2009 р. збільшилися на 45,8%, у т.ч. на продукцію рослинництва - на 48,6%, на продукцію тваринництва - на 38,9%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

У січні-жовтні 2010 р. порівняно з січнем-жовтнем 2009 р. загальні об'єми продажу худоби і птиці (у живій вазі) збільшили аграрні підприємства 12 районів, з них найбільше - Ямпільського (у 2,7 разу) Буринського (у 2,3 разу) і Тростянецького (на 49,5%).

Продаж молока зменшився у господарствах 12 районів, з них найбільше - Великописарівському (на 44,4%), Липоводолинському (на 24,8%) і Путивльскому (на 17,3%).

Продаж яєць зменшений господарствами трьох районів.

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігальні і переробні підприємства, у січні-жовтні 2010 р. склала 1154,5 грн. за тонну (у січні-жовтні 2009 р. - 833,5 грн. за т).