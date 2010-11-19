В Криму об’єм вилову риби зменшився на 14%

У січні-жовтні 2010 р. в Криму об'єм вилову риби і здобичі інших водних живих ресурсів склав 8895 тонн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Порівняно з аналогічним періодом вилов риби та інших водних живих ресурсів зменшився на 14,1% (січень-жовтень 2009 р. - 10 359 тонн). У тому числі у внутрішніх водоймищах півострова вилов риби і водних живих ресурсів зменшився на 39,6% і склав 472 тонни (січень-жовтень 2009 р. - 782 тонни).

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців 2010 р. в Криму об'єм вилову риби і здобичі інших водних живих ресурсів зменшився на 37,2% до 5,2 тис. тонн.