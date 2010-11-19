На Донеччині найбільше подорожчали молочні продукти

У Донецькій області у жовтні, порівняно з вереснем, найбільше подорожчали молочні продукти: сир і творог - на 5,8%, вершкове масло - на 5,4%, молоко - на 3,4%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Зазначають, що за звітний період усі продукти харчування в Донецькому регіоні подорожчали в середньому на 11,9%.

Риба і продукти з риби за 10 місяців цього року подорожчали на 5,1%, м'ясо і м'ясопродукти - на 6,5%, фрукти - на 10,7%, хліб - на 14,1%, рослинна олія - на 14,8%, цукор - на 14,9% молоко - на 15,9%, вершкове масло - на 25,8%, сир і творог - на 26%, овочі - на 31,9%, гречана крупа - у 1,8 раза.

Довідка УНІАН. У Донецькій області рівень інфляції у жовтні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, склав 8,7%.

У річному вимірі споживчі ціни підвищилися в Донецькій області в середньому на 10,8%, тоді як в Україні - на 10,1%.