У Житомирській області об’єм закупівель молока у населення скоротився на 10%

У Житомирській області за січень - жовтень кількість купленого молокопереробними підприємствами молока у населення скоротилася на 10% - до 173, 8 тис. тонн.

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН підсумкових матеріалах роботи агропромислового комплексу Житомирської області за 10 місяців поточного року.

Зазначають, що за звітний період в особистих селянських господарствах підприємства купили 122 3 тис. тонн молочної сировини або 82% від об'ємів аналогічного торішнього періоду.

Аналіз об'ємів заготівлі молока в регіоні у вказаному періоді свідчить, що цього року закупівлю молока здійснювали 7 підприємств - ВАТ " Житомирський маслозавод" (116% до відповідного періоду минулого року), ДП "Ружинмолоко" (163%, відповідно), "Рихальський завод сухого молока" (150%), ТОВ "Баранівський молокозавод" (158%) ВАТ "Галіївський маслозавод" (103%) і ДП "Еней". ТОВ "Брусилівський маслозавод" об'єми заготівлі молока збільшив у 7 разів.

У той же час, знизили об'єми закупівлі ТОВ "Андрушівський маслосирзавод" (86 %) і ДП "Молочний завод" Рейнфорд" ( 75%). Окрім того, цього року не здійснюють заготівлю молока ДП "Новоград-волинський сиркомбінат" і ВАТ "Овруцький молочноконсервний комбінат".