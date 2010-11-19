Вилов риби за 10 місяців знизився на 9,6%

В Україні у січні-жовтні 2010 р. підприємства і фізичні особи - підприємці, які здійснюють рибогосподарську діяльність, виловили і здобули в цілому 175,5 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 15,8% менше, порівняно з аналогічним періодом 2009 р. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляють, що вилов риби зменшився на 9,6% і склав 172,2 тис. тонн (98,1% загального об'єму). Об'єм добування інших водних живих ресурсів склав 3,3 тис. тонн, що складає 18,7% від показника відповідного періоду минулого року.