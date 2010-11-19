У Черкаській області підприємства, які продають алкоголь та цигарки, працюють з порушеннями

У Черкаській області усі підприємства, які здійснюють торгівлю горілкою і тютюновими виробами, працюють з порушеннями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Черкаській області, за результатами перевірок 1156 фірм, які здійснюють гуртову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, податківці виявили 1156 порушень. До порушників застосовані фінансові санкції в сумі 9794,4 тис. грн.