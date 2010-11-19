В Україну доставили рекордну партію бананів

Найбільшу в цьому році партію бананів (5600 т) доставив в Одеський порт т/х ALMEDA STAR (158 м, прапор Багамські о-ви), повідомляє сайт ОМТП.

- У минулому постачання у 5-6 тис. тонн одним судном не були рідкістю - прокоментував подію старший стівідор компанії "Новотех-термінал" Микола Тимунь. – Проте, цього року імпортери через кризу в банківській сфері зазнають труднощів з кредитуванням закупівель. Тому тропічні плоди доставлялися невеликими партіями близько 2-3 тис. тонн. Удвічі більша угода була прокредитована, очевидно, з розрахунку на традиційне передноворічне зростання попиту і швидке повернення грошей..

Незважаючи на кризу, українці не стали менше купувати бананів і навіть навпаки. За даними служби економіки ДП "ОМТП" за 10 місяців 2010 року через Одеський порт проїхало 143 151 тонн цього вантажу, що на 37 тис. тонн більше, ніж за той же період минулого року.