Наступного року в Сумах з’явиться гуртовий сільськогосподарський ринок

У 2011 році в Сумах з'явиться гуртовий сільськогосподарський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій СЛИЗЬКИЙ.

За його словами, найімовірніше, ринок розміститься на земельній ділянці у 18 га, яка знаходиться на виїзді з обласного центру у бік села Червоне.

"Це питання ще опрацьовують фахівці, але в пріоритеті - саме ця ділянка. Про неї вже є домовленість з міською владою", - сказав С. СЛИЗЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що при створенні ринку в Сумах враховуватиметься досвід львівського гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар", на якому щодня торгують до 400 виробників і реалізаторів сільгосппродукції.

"Оборот на ринку "Шувар" складає 1,2 тисячі тонн сільськогосподарської продукції на день, а з кожною сільрадою підписаний договір про співпрацю. Делегація Сумської області нещодавно вивчила досвід роботи цього ринку, і він нам підходить", - зазначив заступник губернатора.

С. СЛИЗЬКИЙ також повідомив, що приватний сумський інвестор вже замовляє бізнес-план будівництва ринку, вартість якого, за приблизними підрахунками, складе понад 100 тис. гривень.