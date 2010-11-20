Завтра в Україні очікуються дощі

21 листопада за прогнозами синоптиків на території України очікуються дощі, лише у західних областях та на крайньому сході без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, у південних областях та на Закарпатті до 13°; в Криму вночі 5-10°, вдень 11-16°; на високогір`ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.

У Києві та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°. По м. Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.