Завтра в Україні очікуються дощі
15:24, 20 листопада 2010Агро
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21 листопада за прогнозами синоптиків на території України очікуються дощі, лише у західних областях та на крайньому сході без істотних опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Уночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, у південних областях та на Закарпатті до 13°; в Криму вночі 5-10°, вдень 11-16°; на високогір`ї Карпат протягом доби 0-5° тепла.
У Києві та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°. По м. Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.
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