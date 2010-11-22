Мінагрополітики оцінює стан 91,5% посівів озимих як добрий і задовільний

Міністерство аграрної політики України оцінює стан 91,5% посівів озимих як добрий і задовільний.

Про це йдеться в повідомленні відомства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними регіонів, із посіяних озимих на зерно на площі 8,189 млн. га сходи одержано на 7,976 млн. га, або на 97,4% площ, із них у доброму стані перебуває 3,994 млн. га (50,1%), у задовільному – 3,307 млн. га (41,4%), слабкі та проріджені сходи становлять 0,7 млн. га, або 8,5%.