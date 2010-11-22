В Україні зібрано 41,3 млн. тонн зерна – МінАП

Станом на 19 листопада в Україні обмолочено 14,5 млн. га (99,4% від прогнозу) зернових і зернобобових культур (разом з кукурудзою), намолочено 41,3 млн. тонн зерна (у бункерній вазі) при середній врожайності 28,4 ц/га (у 2009 році – 30,9 ц/га).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

Кукурудзу на зерно забрано з площі 2,6 млн. га (98% від прогнозу), одержано 11,9 млн. тонн зерна при врожайності 45,9 ц/га. Соняшник зібрано на площі 4,4 млн. га (100% від прогнозу), одержано 7,15 млн. тонн насіння при врожайності 16,1 ц/га.

Соя зібрана на 1,031 млн. га (99% від прогнозу), що на 420 тис. га більше, ніж минулого року, одержано 1,7 млн. тонн зерна при врожайності 16,1 ц/га.

Також, за інформацією МінАП, в Україні завершується збирання цукрового буряку. Викопано 490 тис. га (99% від прогнозу), накопано 14,7 млн. тонн при врожайності 299 ц/га.

Зяблеву обробку грунту проведено на площі 13,1 млн. га (99% від прогнозу), зокрема глибока оранка – 867 тис. га, або 111% від прогнозу.

Нагадаємо, за уточненими даними регіонів, виробництво зернових і зернобобових культур за всіма категоріями господарств у вазі після доопрацювання очікується на рівні 39,6 млн. тонн. Зокрема пшениці – 17,2 млн. тонн, ячменю – 8,7 млн. тонн, жита – 496 тис. тонн, вівса – 489 тис. тонн, гороху – 477 тис. тонн, кукурудзи – 11,6 млн. тонн, гречки – 148 тис. тонн, проса – 118 тис. тонн.

Виробництво картоплі прогнозується на рівні 18,9 млн. тонн (2009 р. – 19,6 млн. тонн), а овочів на рівні 7,5 млн. тонн (2009 р. – 8,3 млн. тонн).