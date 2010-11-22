УКАБ просить Президента зберегти нинішні дотації для виробників молока та м’яса

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) в контексті прийняття Податкового Кодексу звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням зберегти чинний механізм нарахування дотацій для виробників молока і м'яса.

Про це йдеться у листі асоціації від 22 листопада щодо редакції пункту 2 статті 7 розділу XIX "Завершальні і перехідні положення" проекту Податкового кодексу України, який визначає режим підтримки виробників молока і м'яса за рахунок сум податку на додану вартість.

Сказано, що за результатами аналізу можливих наслідків від зміни системи нарахування дотацій для виробників молока і м'яса, проведеного УКАБ, зміна діючого механізму спричинить ряд негативних наслідків для галузей виробництва і переробки молока і м'яса.

Можлива зміна в нарахуванні дотацій негативно позначиться на діяльності підприємств, які виробляють 64% молока в Україні, зменшить суму дотацій ефективним господарствам, дестимулює підвищення продуктивності виробництва молока і його якості, спричинить вилучення оборотних коштів сільськогосподарських підприємств і особистих селянських господарств, зменшить товарність виробництва молока (а значить, і базу для нарахування дотацій), обмежить можливість підтримки інших галузей сільського господарства відповідно до зобов'язань перед СОТ, може сприяти зростанню цін на продукцію тваринництва, а також спричинить ряд інших негативних наслідків.

УКАБ сподівається на підтримку Президента у вирішенні цього питання і просить врахувати можливі негативні наслідки для виробників молока і м'яса у розгляді питання про підписання Податкового Кодексу України. У разі ж його підписання Асоціація просить ініціювати внесення змін до пункту 2 статті 7 розділу XIX з метою відновлення чинної державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Довідка УНІАН. 18 листопада Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Кодекс викликав громадське обурення, масові акції протесту проходять по усій Україні.