У Криму запаси кормів зменшилися на 1,2%

На 1 листопада в сільськогосподарських підприємствах Криму (окрім малих), що займалися тваринництвом, було кормів усіх видів 115,4 тис. тонн кормових одиниць. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, порівняно з аналогічною датою 2009 року, запаси кормів зменшилися на 1,2%. У тому числі запаси концентрованих кормів склали 69,3 тис. тонн к. од., що на 0,7% більше, ніж на 1 листопада 2009 р.

З розрахунку на одну умовну голову великої худоби доводилося по 6,0 ц к. од. кормів усіх видів, у тому числі концентрованих - 3,6 ц к. од. (минулого року показники складали відповідно до 6,4 ц і 3,8 ц к. од.).

Як повідомляв УНІАН, у Криму на 1 жовтня 2010 р. запаси кормів зменшилися на 2,2% і склали 107,8 тис. тонн.